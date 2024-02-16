صيدال: إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة قريبا

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون أنه سيتم قريبا إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة التي تُستخدم في إنتاج المضادات الحيوية.

ويتعلق مشروع إعادة التهيئة بمنشأة كانت موجودة سابقا داخل مجمع “أنتيبيوتيكال” وكانت تنتج المكونات النشطة حتى سنة 2008، ولكنها “ظلت مغلقة منذ ذلك الحين لأسباب غير معروفة”.

وأوضح عون خلال زيارته لولاية المدية قائلا: “هدفنا هو استئناف إنتاج المكونات النشطة مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية”, موضحا أن إدارة المجمع قد استدعت الموظفين والاطارات السابقين الذين كانوا يعملون في هذه الورشة لضمان إعادة تشغيل الإنتاج.”

وأكد عون أن هذه العملية تهدف إلى “استئناف إنتاج المكونات النشطة في مجمع “أنتيبيوتيكال” وتموين مصنعي منتجات صيدلانية أخرى”.

وأكد عون أن الهدف من هذه العملية هو تقليص فاتورة الاستيراد وضمان توفر المنتجات المصنعة على أساس المكونات النشطة في السوق المحلية.

وفي السياق ذاته, حث الوزير المسؤولين في المجمع على “تنويع مجموعة المنتجات وبذل مزيد من الجهود لاستعادة حصة الأسواق التي فقدت خلال السنوات الأخيرة”.