صيدال: ارتفاع معدل الإنتاج إلى 130مليون وحدة في 2023

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري عن ارتفاع رقم أعمال المجمع من 14.6 مليار دينار في 2022 إلى 19.5مليار دينار سنة 2023 وارتفاع معدل الإنتاج من 116 مليون وحدة بيع سنة 2022 إلى 130مليون وحدة سنة 2023.

وعرض قويدري، في كلمته أمام وزير الصناعة علي عون الذي قام بزيارة للمجمع أن استراتيجية صيدال على المدى القصير والمتوسط.

وذكر المتحدث بأهم المشاريع ومنها إثراء قائمة منتجات المجمع بإضافة أكثر من 120 دواء إلى المدونة الحالية منها أكثر من 30 دواء موجه لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.وصناعة المواد الأولية الموجهة لصناعة المضادات الحيوية والأنسولين.

وأشار قويدري بأن مصنع المدية المخصص لصناعة المضادات الحيوية قادر على إنتاج ما يعادل 850 مليون دولار سنويا سيخصص 250 مليون دولار منها للإنتاج المحلي بينما يوجه الفائض للتصدير.

وفي كلمته خلال الزيارة، أشاد الوزير عون بالدور الكبير للمجمع وضرورة تكثيف الجهود للاستمرار في الوتيرة التي انتهجتها صيدال والتي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2022 -2023.

كما أكد الوزير أن المجمع تحت مجهر السلطات العليا وهذه مسؤولية الجميع في جعله قاطرة لتنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

كما أشار بأن صيدال قادرة على رفع التحدي نظرا للإمكانيات الإنتاجية و البشرية التي تملكها.

وبخصوص قائمة منتجات صيدال أكد الوزير أن المجمع ثري لكن يجب توسيعه أكثر بزيادة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة منها الأنسولين وذلك للحد من الاستيراد وتوفير العلاجات بأسعار معقولة.

وفيما يخص الأدوية المضادة للسرطان، طالب الوزير بأهمية الانتقال إلى صناعة هذه الأخيرة بالنمط الكامل في 2024 بدل الاكتفاء بالتعليب.

وأعرب الوزير عن أمله بأن تحقق صيدال قفزة نوعية سنة 2024 وناشد الإطارات المسيرة بأهمية التزامهم لتحقيق الأهداف المسطرة.