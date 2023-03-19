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الجزائر

صيدال: الأنسولين المعبأ في قنينات أصبح جزائريا 100 بالمائة

مروان. س / واج
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صيدال: الأنسولين المعبأ في قنينات أصبح جزائريا 100 بالمائة
أرشيف

سيتم من الآن فصاعدا تصنيف الأنسولين المعبأ في قنينات، والمستورد سابقا من الخارج، كمنتج ”جزائري 100 بالمائة” بفضل الشروع في إنتاجه بوحدة صيدال بقسنطينة ابتداء من الأحد، حسب ما أعلنت عنه مديرة هذه المؤسسة فريال خراب.
وأوضحت ذات المسؤولة في تصريح لـ “وأج” أن الأمر يتعلق بإنتاج كلي وليس القيام بتكييف المنتج أو تعبئته في قنينات، مؤكدة على أهمية العملية في ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية في مجال الصحة لاسيما فيما تعلق بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية.
واستنادا للدكتورة خراب، فإن وحدة صيدال بقسنطينة ستنتج ابتداء من يوم 19 مارس كمية تقدر بمليون وحدة للبيع من الأنسولين البشري السريع المستعمل (في شكل قنينات) بالمستشفيات، مشيرة إلى أن هذا العدد (مليون وحدة للبيع) يتعلق بالإنتاج المحدد خلال السنة الجارية 2023.
وسيتم حسب ذات المصدر، بعد ذلك تحديد حجم الإنتاج وفقا لاحتياجات السوق، مؤكدا بأن جميع الوسائل اللازمة التي تسمح بالاستجابة لجميع الطلبات المعبر عنها في هذا الشأن متوفرة بمجمع صيدال.
وكشفت السيدة خراب أن “هذا الدواء سيتم إنتاجه من طرف عاملين جزائريين مؤهلين ومكونين، مضيفة أن الفريق المسؤول عن تصنيع الأنسولين المعبأ في قنينات قد استفاد مطلع شهر فيفري المنصرم من تكوين إضافي في مجال مراقبة الجودة وذلك بروسيا الاتحادية في إطار شراكة مع هذه الدولة”.

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