صيدال: برنامج تصدير بأكثر من 1.5 مليون أورو نحو الشرق الأوسط وافريقيا

يعتزم مجمع “صيدال” في برنامجه لسنة 2022 رفع كمية انتاجه بـ47 بالمائة، بالإضافة إلى تحقيق برنامج تصدير بأكثر من 1.5 مليون يورو موجّه إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم الإعلان عن ذلك خلال عرض قدمته الرئيسة المديرة العامة للمجمع، فاطوم أقاسم، خلال اجتماع العمل والتنسيق الذي ترأسه الاثنين وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، بحضور مسيري ومسؤولي المجمع وإطارات الوزارة وممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وتناول العرض مختلف المحاور والتوجهات الاستراتيجية لسنة 2022، لاسيما الجوانب المتعلقة بالإنتاج والبحث والتطوير والتصدير، فضلا عن المشاريع المشتركة الاستراتيجية للمجمع، بالأخص تلك المتعلقة الانسولين والأدوية المضادة للسرطان.

وفيما يتعلق بمحور الإنتاج من المنتظر أن يقوم المجمع خلال عام 2022، بتصنيع 151 مليون وحدة، بقيمة 15299 مليار دج، أي بزيادة قدرها 47 بالمائة من حيث الكمية و88 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بإنجازات عام 2021، حسب البيان.

أما في مجال البحث والتطوير، يطمح المجمع إلى تسويق 21 منتجا جديدا تم تطويرها داخليا من طرف مركز البحث والتطوير .

وفي محور التصدير، أوضح المصدر ذاته أن المجمع يخطط لبرنامج تصدير بأكثر من 1.5 مليون يورو موجّه إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط.