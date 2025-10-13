“صيدال” تبرم شراكة استراتيجية مع “نوفو نورديسك” لتطوير إنتاج وتوزيع العلاجات المبتكرة

أبرم مجمع “صيدال”، وشركة “نوفو نورديسك”، الرائدة عالميا في الابتكار العلاجي في مجال الأمراض المزمنة – لاسيما داء السكري والسمنة – اتفاقية شراكة استراتيجية اليوم الاثنين، 13 أكتوبر.

ووفقا لما أفادت به “صيدال”، تتمحور الاتفاقية “حول التطوير المشترك لإنتاج وتوزيع الجزيئات الدوائية المبتكرة، بما في ذلك أحدث أنواع الإنسولين التي تنتجها شركة “نوفو نورديسك”. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مفصلية نحو صناعة المنتجات العقيمة بتقنية «النمط الكامل» في الجزائر، نتيجة شراكة تكنولوجية بين المؤسستين.”

واعتبرت “صيدال” في بيانها ان هذا التعاون يجسد “رؤية مشتركة بين قيادتي المجمعين، ويقوم على مبدأ الشراكة «رابح-رابح» من خلال نقل الخبرة والمعرفة التقنية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة لكلا الشريكين، ويعزز بشكل كبير القدرات المحلية للإنتاج الصيدلاني في الجزائر، مساهماً بذلك في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية.”