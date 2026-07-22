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اقتصاد

“صيدال” تستعرض قدراتها الإنتاجية أمام وفد كونغولي

الشروق أونلاين
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“صيدال” تستعرض قدراتها الإنتاجية أمام وفد كونغولي
Groupe Saidal
جانب من الزيارة

زار وزير التعاون الدولي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستيل ساسو نغيسو، وحدة إنتاج الأدوية “زميرلي” التابعة للمجمع العمومي “صيدال”، حيث اطلع على القدرات الصناعية للمجمع وبحث آفاق توسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما في مجال الشراكات الصناعية وتصدير الأدوية الجزائرية إلى السوق الكونغولية.

وكان في استقبال المسؤول الكونغولي رئيس ديوان وزارة الصناعة الصيدلانية، فؤاد بن سليمان، ممثلًا لوزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، إلى جانب المدير العام لمجمع “صيدال”، يونس بوعرعارة، بحضور إطارات من الوزارة والمجمع.

وشكلت الزيارة فرصة لاستعراض الإمكانات الإنتاجية التي يتمتع بها مجمع “صيدال”، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والكونغو من خلال إقامة شراكات في مجال الصناعة الصيدلانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما قام الوزير الكونغولي بجولة عبر مختلف وحدات الإنتاج، اطلع خلالها على مراحل تصنيع الأدوية، والتقنيات المعتمدة في الإنتاج، وأنظمة مراقبة الجودة المطبقة داخل المجمع.

وأعرب دينيس كريستيل ساسو نغيسو، في ختام الزيارة، عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتجهيزات الصناعية والكفاءات الوطنية، مشيدًا بصرامة أنظمة الجودة المعتمدة داخل “صيدال”، ومؤكدًا أن المجمع يمثل نموذجًا صناعيًا رائدًا وفاعلًا أساسيًا في تطوير الصناعة الصيدلانية على المستوى الإفريقي.

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