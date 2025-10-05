-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

“صيدال” تعيد بعث صادراتها نحو السوق الليبية

محمد فاسي
Groupe Saidal
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقّع مجمع صيدال، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة “اللؤلؤة الأولى لاستيراد الأدوية والمنتجات الطبية” الليبية، بهدف تطوير التعاون الصيدلاني بين الجزائر وليبيا وتعزيز الشراكة في مجال الصناعة الدوائية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لمجمع صيدال، بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمع نبيلة بن يغزر المولودة وارث، والمدير العام للشركة الليبية أكرم علي أحمد السعيد، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة بالمجمع.

وتنص المذكرة على إعادة بعث صادرات مجمع صيدال من المنتجات الصيدلانية نحو السوق الليبية، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الإنتاج الصيدلاني، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية في كلا البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الديناميكية التي أطلقها معرض التجارة الإفريقية البينية (IATF)، وتجسد الإرادة المشتركة بين الجزائر وليبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وترقية الشراكات الثنائية، خاصة في قطاع الصناعات الصيدلانية الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

