صيدال تكشف عن موعد انطلاق إنتاج الأنسولين بالجزائر لأول مرة

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم أقاسم، عن الشروع في تصنيع الأنسولين بالجزائر سيكون بداية من الثلاثي الأول لسنة 2023″.

وأوضحت أقاسم، في تصريح تم بثه على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج “مستقبل تاك”، أنّ عملية إنتاج الأنسولين بالجزائر، ستكون بوحدة الإنتاج “صيدال قسنطينة”، وبمعدل 1 مليون عبوة سنويًا.

كما كشفت المديرة العامة لمجمع صيدال في معرض حديثها حول تواجد صيدال في السوق العالمية، مشيؤة إلى أنّ “صيدال تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم، للتواجد في إفريقيا، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يُراهن على التضامن الإفريقي، وقناعةً من المجمع الذي يرى أن السوق الإفريقية هي الأكثر نموًا، مقارنة بمختلف الأسواق”.