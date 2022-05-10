صيدال: توسيع الشراكة مع سينوفاك لإنتاج لقاحات شلل الأطفال

بعد نجاح وحدة صيدال بقسنطينة في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19 بالتعاون مع مخابر سينوفاك الصينية. سيتمّ توسيع الشراكة بين الطرفين لإنتاج لقاحات أخرى.

وحسب ما أوضحته مديرة الشراكة في صيدال حسيبة محمودي للإذاعة الوطنية، ستوسّع الشراكة مع مخابر سينوفاك الصينية لإنتاج اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم بالجزائر.

ويتضمن الاتفاق بين صيدال وشريكها الصيني، في مرحلة أولى، إنتاج اللقاحات المضادة للإنفلونزا وشلل الأطفال.

كما سيتمّ بموجب الشراكة الجزائرية الصينية، إنتاج مشتقات الدّم. “وهو ما سيمكّن مجمّع صيدال من التموقع كمنصة إنتاج وتصدير للأدوية المطوّرة عن التكنولوجيا الحيوية”.