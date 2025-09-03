“صيدال” توقع مذكرة تفاهم مع “AbbVie” الأمريكية

في مجال التكافؤ الحيوي والبحث السريري

وقّع المجمع الصناعي صيدال، يوم أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الصيدلانية الحيوية الأمريكية AbbVie، ممثلة في الجزائر عبر شركة الاستغلال Promedex، وذلك في خطوة تجسد انطلاقة تعاون استراتيجي بين الطرفين.

وحسب بيان للمجمع فإن توقيع المذكرة جرى بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية تحت إشراف الوزير وسيم قويدري، وبحضور الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال نبيلة بن يغزر المولودة وارث، والمديرة العامة لمخابر AbbVie في شمال إفريقيا آمال مخلوفي، ونائب رئيس AbbVie لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوراسيا محمد أبوبكر، إلى جانب إطارات المؤسستين.

وتنص الاتفاقية على مرافقة AbbVie لمجمع صيدال في مجال تكوين وتطوير كفاءات موظفي مركز التكافؤ الحيوي Equival Biocenter، عبر برامج تكوين معتمدة، وورشات عمل، ونقل للخبرات في دراسات التكافؤ الحيوي والبحث السريري، وذلك في مرحلتها الأولى.

كما تمهّد هذه المبادرة لشراكة استراتيجية أوسع قد تشمل مستقبلاً مجالات أخرى، منها الممارسات الجيدة في الإنتاج الصيدلاني، بما يعزز فرص تبادل الخبرات وترقية الابتكار.

وأكد الطرفان من خلال هذه المذكرة إرادتهما المشتركة في الإسهام بتطوير المنظومة الصحية في الجزائر، وتشجيع البحث العلمي وتوفير علاجات موثوقة وحديثة للمرضى، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصيدلانية وترقية البحث السريري، وجعل الجزائر قطباً إقليمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية.