صيدال توقع مذكرة لتموين موريتانيا بالأدوية

وقع مجمع صيدال على مذكرة تفاهم تجارية مع مجموعة “شنقيط فارما” الموريتانية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، لاسيما في تموين السوق في موريتانيا بالأدوية الجزائرية والترويج لها.

ووقعت الاتفاقية اليوم الخميس، 24 أفريل، بالجزائر العاصمة، من طرف كل من الرئيسة المديرة العامة بالنيابة لـ”صيدال”، صورية صباح، والمدير العام للمجموعة الموريتانية الناشطة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية، عمر محمد ناجم، تحت إشراف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري عن مدير قسم التصدير بـ”صيدال”، عثمان مداد، أنه بموجب هذا التعاون، سيصدر المجمع العمومي منتجاته الصيدلانية إلى مجموعة “شنقيط فارما” كمرحلة أولى والتي “ستقوم بدورها بالتسويق والترويج لها بغرض تموين السوق الموريتانية”.

أما في المرحلة الثانية، سيرافق مجمع صيدال المشاريع الصناعية لمجموعة “شنقيط فرما”، أين سيقدم خبرته ودعمه الفني والصناعي لها لاسيما في إنجاز مشروعها المتمثل في وحدة إنتاج للمحاليل الدوائية، وكذا مشروع للتعليب والتغليف في موريتانيا, يمكن هذه الوحدة من تعليب منتجات صيدال المصدرة في شكل نصف نهائي.