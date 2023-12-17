صيدال: نحو تقليص فاتورة استيراد الأدوية في غضون 2026

أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمده المجمع سيسمح بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية بـ 1.1 مليار دولار في غضون 2026.

وقال قويدري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش وضع حجر الأساس لإنجاز مصنعين جديدين بولاية مستغانم، أن “صيدال تتوجه إلى نموذج اقتصادي جديد يعمل على تصنيع المواد الأولية التي تدخل في إنتاج بعض الأدوية مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد في غضون سنة 2026 بـ1.1 مليار دولار”.

وأردف ذات المسؤول قائلا: “سنبدأ في ولاية المدية بوحدة لإنتاج المادة الأولية للمضادات الحيوية التي كان المجمع ينتجها قبل أزيد من 16 سنة وفي ولاية باتنة بإنتاج المادة الأولية للأنسولين أما في آخر سنة 2024 فستنطلق صيدال في إنتاج المادة الأولية للأدوية المضادة للسرطان ولاسيما البدائل الحيوية والأدوية التقليدية لعلاج الأورام”.

وتابع قويدري: “حسب الدراسات التي قامت بها صيدال، فبهذه الوحدات سيتم تقليص فاتورة الاستيراد التي تبلغ حاليا 9ر2 مليار دولار بـ 1.1مليار دولار في غضون الثلاث سنوات المقبلة (1.81 مليار دولار)”.

وبخصوص الموقع التاسع لمجمع صيدال بولاية مستغانم، ذكر ذات المسؤول أن هذا المشروع هو تكملة لمنتجات صيدال التي تفتقد حاليا للدواء البيطري ولأدوية طب العيون وهو يدخل أيضا في أهداف النموذج الاقتصادي الجديد.

وقال قويدري أيضا: “مصنعا مستغانم اللذان تبلغ طاقتهما الإنتاجية 11 مليون علبة تجارية من قطرات ومراهم العيون و5 ملايين علبة تجارية من المحاليل واللقاحات البيطرية سيسمحان فور دخولهما الخدمة بتخفيض فاتورة الاستيراد ب 250 مليون دولار”.

وبخصوص إنتاج الأدوية البيطرية، ذكر ذات المسؤول أن هذا المشروع يدخل في إطار التوجه الذي اعتمدته البلاد بخصوص الأمن الصحي الوطني لاسيما وأن 80 في المائة من المواد التي سينتجها مصنع مستغانم مستوردة (ما بين 110 و120 مليون دولار سنويا).

وستكون هذه المنتجات، وفقا قويدري، متوفرة بالسرعة المطلوبة وبالقرب من المهنيين.

وزيادة على مصنعي مستغانم اللذين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 9ر1 مليار دج، ستبدأ صيدال في غضون سنة 2024 بطرح منتجات دوائية جديدة.

وصرح قويدري قائلا: “صيدال الآن بصدد تطوير 123 منتوج دوائي جديد سيتم طرحها في الأسواق الوطنية بشكل تدريجي. ابتداء من يناير المقبل سنبدأ كل شهر بطرح مجموعة من الأدوية الجديدة إلى غاية نهاية 2024 حيث سيصبح للمجمع أزيد من 300 منتوج دوائي في السوق”.