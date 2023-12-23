صيدال وشركة “سيفات” التونسية يبحثان التعاون والشراكة

بحث الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، مع صفية زين العابدين، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” التعاون والشراكة بينهما في عدة مجالات.

وأفاد بيان لمجمع صيدال أن المناقشات تمحورت خلال هذا اللقاء حول الشراكات الممكنة بين الطرفين.

وتم اقتراح عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تبادل تراخيص التسويق لمجموعة أدوية صيدال للقلب والأوعية الدموية، ونقل التكنولوجيا وتصنيع البدائل الحيوية، وإنشاء خط جديد من المحاليل القابلة للحقن في أكياس، وشراء المادة الخام التي ستصنعها صيدال وكذا إطلاق دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون الى SIPHAT الاسبوع الفارط.

ومن المقرر عقد اجتماع بين الشركتين في فبراير المقبل بالجزائر العاصمة.