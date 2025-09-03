-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

صيدال يراهن على المعرض الأفريقي.. وهذا ما قالته المديرة العامة للمجمع!

الشروق أونلاين
  • 130
  • 0
صيدال يراهن على المعرض الأفريقي.. وهذا ما قالته المديرة العامة للمجمع!

كشفت المديرة العامة لمجمع “صيدال”، نبيلة وارث، على أهمية المشاركة في المعرض الأفريقي، المقرر إقامته في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 04 الى 10 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة لفتح أسواق جديدة وتنويع وجهات التصدير.

وفي حديث مع الإذاعة الوطنية، الأربعاء، أكدت وارث على رغبة “صيدال” في استغلال هذه الفرصة من أجل توسيع شبكة علاقات المجمع الدوائي الجزائري مع الشركات الأفريقية، وتنويع أسواقنا في القارة السمراء، خاصة في ظل الخبرات والقدرات التكنولوجية التي تتوفر عليها الشركة العمومية.

وأوضحت أن “صيدال” بصدد إدراج أدوية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الجزائريين والأفارقة، لاسيما مرضى السرطان والأمراض المزمنة وأبرز مشاريعنا – تضيف المتحدّثة – تتمثل في إطلاق مشروع إنتاج المواد الأولية الدوائية، وهو ما يُغنينا عن الاستيراد من الخارج.

وتحدثت عن تسجيل المنتجات الدوائية الجزائرية في عدد من البلدان الأفريقية، لافتة إلى مشاركة المؤسسة العمومية بانتظام في المناقصات المطروحة في هذه الأسواق.

في ذات السياق، كشفت عن توقيع “صيدال” لمذكرة تفاهم مع شركة موريتانية بهدف تصدير منتجات الشركة إلى السوق الموريتاني ومرافقة الشريك في صناعة الأدوية محليا بما يرسخ تعاونا مستداما في القارة.

مقالات ذات صلة
 إنجاز أكبر مشروع غاز في العالم.. هذا ما اتفقت عليه روسيا والصين

 إنجاز أكبر مشروع غاز في العالم.. هذا ما اتفقت عليه روسيا والصين

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

“نفطال” تتحصل على تمديد اعتماد مخبرها المركزي في التحاليل البترولية

“نفطال” تتحصل على تمديد اعتماد مخبرها المركزي في التحاليل البترولية

هام من سلطة ضبط السمعي البصري حول معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

هام من سلطة ضبط السمعي البصري حول معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

“صيدال” توقع مذكرة تفاهم مع “AbbVie” الأمريكية

“صيدال” توقع مذكرة تفاهم مع “AbbVie” الأمريكية

الجزائر والكويت تبحثان مشروعا طموحا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الجزائر والكويت تبحثان مشروعا طموحا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد