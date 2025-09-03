صيدال يراهن على المعرض الأفريقي.. وهذا ما قالته المديرة العامة للمجمع!

كشفت المديرة العامة لمجمع “صيدال”، نبيلة وارث، على أهمية المشاركة في المعرض الأفريقي، المقرر إقامته في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 04 الى 10 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة لفتح أسواق جديدة وتنويع وجهات التصدير.

وفي حديث مع الإذاعة الوطنية، الأربعاء، أكدت وارث على رغبة “صيدال” في استغلال هذه الفرصة من أجل توسيع شبكة علاقات المجمع الدوائي الجزائري مع الشركات الأفريقية، وتنويع أسواقنا في القارة السمراء، خاصة في ظل الخبرات والقدرات التكنولوجية التي تتوفر عليها الشركة العمومية.

وأوضحت أن “صيدال” بصدد إدراج أدوية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الجزائريين والأفارقة، لاسيما مرضى السرطان والأمراض المزمنة وأبرز مشاريعنا – تضيف المتحدّثة – تتمثل في إطلاق مشروع إنتاج المواد الأولية الدوائية، وهو ما يُغنينا عن الاستيراد من الخارج.

وتحدثت عن تسجيل المنتجات الدوائية الجزائرية في عدد من البلدان الأفريقية، لافتة إلى مشاركة المؤسسة العمومية بانتظام في المناقصات المطروحة في هذه الأسواق.

في ذات السياق، كشفت عن توقيع “صيدال” لمذكرة تفاهم مع شركة موريتانية بهدف تصدير منتجات الشركة إلى السوق الموريتاني ومرافقة الشريك في صناعة الأدوية محليا بما يرسخ تعاونا مستداما في القارة.