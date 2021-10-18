صيدلي يروج أربعة ملايين قرص مهلوس بعين الدفلى

المتهم كان يستغل بطاقات "الشفاء" المودعة لديه

قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى أمام مصالح العدالة صيدليا يبلغ من العمر 35 سنة، بمعية 6 أشخاص آخرين بما فيهم أطباء، بعد اختتام التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح بالتنسيق مع النيابة المختصة لأجل قضية ترويج كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة خلال السنوات الأخيرة قدرت بـ4 ملايين و8095 وحدة من نوع “ليريكا” و”بريغابالين” من طرف المشتبه فيه المقيم بمدينة العطاف غرب الولاية، وكذا استفادته من دون وجه حق من آداء تعويضات مالية بعد تحرير وصفات طبية صورية خاصة بمؤسسات عمومية استشفائية محلية من طرف بعض الأطباء، على أساس أن الدواء تم اقتناءه بشكل فعلي من أصحاب تلك الوصفات المؤمنين اجتماعيا الذين استغلت بطاقات الشفاء الخاصة بهم من طرف ذات الصيدلي من دون علمهم.

الصيدلي المشتبه فيه، كان يقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال ممارسات مخالفة وغير قانونية، تتعلق أساسا ببيع أدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية، تخزينها، إيداعها وعرضها للبيع، مستغلا مهنته كصيدلي.

المشتبه فيه بعد تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة العطاف، صدر بشأنه أمر إيداع لأجل تهمة الممارسة غير الشرعية لعملية بيع الأدوية، وتخزينها، وإيداعها، وعرضها، وجنحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، جنحة استعمال عمدا لشهادات طبية مزورة، وكذا جنحة النصب والاحتيال، في حين خص الأطراف الأخرى التي شملها التحقيق، وعددها ستة، بالرقابة القضائية عن جنح عدة أهمها النصب والاحتيال، والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والمشاركة في النصب والاحتيال.