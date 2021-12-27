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اقتصاد

صيد التونة الحمراء.. وزارة الصيد تتخذ إجراءات جديدة

الشروق أونلاين
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صيد التونة الحمراء.. وزارة الصيد تتخذ إجراءات جديدة

اتخذت وزارة الصيد البحري، اجراءات جديدة لتنظيم صيد التونة الحمراء، وصادقت على تعديل القرار الوزاري المنظم للعملية. 

وأوضح بيان للوزارة، الأحد، أنه خلال اجتماع عمل بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تمت المصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد.

وأوضح البيان أنه “في إطار التحضير لحملة صيد التونة الحمراء، تم بمقر الوزارة برمجة اجتماع عمل شارك فيه ممثلون عن مختلف مديريات الوزارة، بالإضافة إلى رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية، للمصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء، وذلك في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء”.

وأضاف البيان أن هذا التعديل يهدف للتأكد من ملائمة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء وجاهزيتها للخروج في حملة الصيد تماشيا والمعايير العالمية المعترف عليها.

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