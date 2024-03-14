صيد بحري: 23 طنا إضافية للجزائر من التونة الحمراء في 2024

وافقت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” على رفع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء لسنة 2024 إلى 2046 طن.

وأفاد بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الفرعية الثانية للجنة الدولية المنعقد بالعاصمة الاسبانية مدريد، بمشاركة المدير الفرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص بالوزارة، اعمر أوشلي.

وتم خلال الاجتماع “المصادقة على مخطط الصيد الجزائري لسنة 2024، الذي تضمن رفع قدرات أسطول صيد التونة الحمراء بخمس سفن إضافية، وكذا الموافقة على تعديل حصة الجزائر، بزيادة 23 طنا إضافيا كتعويض عن سنة 2023، ليرتفع بذلك حجم الحصة الوطنية في سنة 2024 إلى 2046 طن”.

كما تضمن مخطط الصيد الجزائري ولأول مرة تسجيل مزرعة جزائرية لتسمين التونة الحمراء على مستوى سجل اللجنة الدولية، مما سيسمح للجزائر مباشرة عملية التسمين “ابتداء من موسم الصيد القادم”.

وناقش الاجتماع أيضا مخططات صيد وتسمين التونة الحمراء، وكذا إجراءات التفتيش وتسيير قدرات الصيد في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط لموسم 2024.