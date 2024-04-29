-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية
اقتصاد

صيرفة: منتجات البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

الشروق أونلاين
  • 161
  • 0
صيرفة: منتجات البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، كمال بوزيدي، أن كافة المنتجات المقترحة من طرف الشبابيك الموجهة للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك بالجزائر تتطابق مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وأوضح بوزيدي، الذي هو أيضا نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في ختام لقاء تحسيسي حول الصيرفة الإسلامية والذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة “ميزاب” بالتعاون مع مديرية الوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري في إطار إنعاش التنمية الاقتصادية، أن المنتجات المالية لشبابيك الصيرفة الإسلامية هي معتمدة وتتماشى مع تعاليم ديننا الإسلامي.

ومن جهته، عضو المجلس الإسلامي الأعلى والمختص في الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا اللقاء هو فرصة لتنوير الحضور بمختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل الإسلامي والذي يندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الشكل من التمويل للاقتصاد الوطني قد أتى أكله من خلال الشبابيك المفتوحة على مستوى ستة بنوك عمومية وأربعة بنوك خاصة.

وأضاف أن هذا التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل دعامة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.

وخلال هذا اللقاء أبرز المتدخلون طريقة عمل شبابيك التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أن القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لديه العديد من الفرص لتطوير وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، دعا العديد من المشاركين إلى تعميم الفتاوى للتأكيد للزبائن على تطابق المنتجات المقترحة من البنوك مع تعاليم الإسلام في مختلف قطاعات الاستثمار خصوصا منها في المجال الفلاحي.

مقالات ذات صلة
مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد

نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد

افتتاح الطبعة الـ7 للصالون الدولي “لوجستيكال” بوهران

افتتاح الطبعة الـ7 للصالون الدولي “لوجستيكال” بوهران

قريبا.. خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

قريبا.. خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

صفقة الإمارات مع “ناتورجي” مستعبدة وهذه هي الأسباب

صفقة الإمارات مع “ناتورجي” مستعبدة وهذه هي الأسباب

الجزائر تشارك في منتدى وزاري لمجموعة الـ7 حول المناخ والطاقة

الجزائر تشارك في منتدى وزاري لمجموعة الـ7 حول المناخ والطاقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد