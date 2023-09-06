صيف بدون رحلات ملغاة للجوية الجزائرية

45 وجهة دولية و33 مطارا داخليا بشكل يومي

من المنتظر أن تنفرج تذاكر السفر للعودة على متن الخطوط الجوية الجزائرية عبر شبكة فرنسا، إضافة إلى كندا وبريطانيا وإسبانيا، اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري، بالنظر لاستمرار الشركة في تسيير ذروة رحلات العودة للجالية الوطنية بالخارج بما فيها تلك الإضافية، وهي العملية التي تميزت بعدم إلغاء رحلات، رغم الطلب المرتفع جدا والجبهات العديدة المفتوحة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في اتصال مع “الشروق”، أن أسطول الشركة تم تجنيده للعمل بكل طاقته وبدون توقف منذ بداية الصيف، بالنظر لموسم الحج (ذهابا وعودة)، وأيضا موسم العطل الصيفية بقدوم المغتربين وعودتهم أيضا، والتي انطلقت بشكل مكثّف اعتبارا من الأسبوع الثاني لشهر أوت، وهي الآن في مرحلة ذروة الذروة، ومن المنتظر -حسبه- أن تنفرج الوضعية اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري فيما يتعلق برحلات العودة عبر شبكة فرنسا، فضلا عن كندا وبريطانيا وإسبانيا.

12 ساعة.. معدل تحليق يومي لأسطول الناقل الجوي الوطني

وأوضح أندلسي، أن هذه الوضعية أدت إلى استغلال كلي وبأقصى طاقة لكافة أسطول الجوية الجزائرية، موضّحا أن معدل تحليق الطائرات اليومي بلغ 12 ساعة لكل طائرة، بالنظر لتغطية الرحلات الداخلية والدولية، مشيرا إلى أن صيف 2023 هو الأول بعد جائحة “كوفيد “19 التي تشتغل فيه الجوية الجزائرية بأقصى طاقتها وتجنيد طائرات الأسطول الـ56، ما دفع بالشركة أيضا لتقليص العطل السنوية لبعض المهن المرتبطة مباشرة بالاستغلال.

وأشار المتحدث إلى أن الجوية الجزائرية تسيّر حاليا 45 وجهة دولية، آخرها كانت نحو جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، في حين ستكون أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، قريبا جدا، هي الوجهة السادسة والأربعون للناقل الوطني.

أما داخليا، فذكر أندلسي، أن هناك 33 مطارا يتم تسيير رحلات يومية إليه، ما يترتب عنها 88 رحلة بالنظر إلى وجود رحلات بين مطارات الجنوب فقط وأخرى من مطارات داخلية نحو الجنوب أيضا.

ورغم تعدّد الجبهات والضغط الكبير منذ بداية جوان الماضي ووصوله مرحلة ذروة الذروة برحلات داخلية ودولية وإطلاق رحلات دولية جديدة (سان بطرسبورغ وجوهانسبورغ)، يضيف أندلسي، وبفضل خلية المتابعة التي نصبها الرئيس المدير العام للشركة وانخراط الجميع، لم تسجل الجوية الجزائرية إلغاء رحلات، كما أن برنامج التوقيت والالتزام به تم احترامه بشكل كبيرا جدا.