صيف بلا مشاكل البشرة

يرتبط حلول الصيف لدى النساء بمشاكل البشرة المختلفة، من اسمرار، بثور، نقاط سوداء، تعرق شديد، جفاف وغيرها كفيلة بأن تعكر مزاجهن وتمنعهن عن القيام بعديد الأنشطة الممتعة، فيما تعتبر الوقاية وتفادي هذه المشكلات سهلة وبسيطة في متناولهن.

ينصح خبراء التجميل بالقيام ببعض العلاجات الضرورية للبشرة، تبدأ بتقشير عميق للجلد، حبذا لو يشمل كامل الجسم، بدلا من التركيز على الوجه، وإشباعه بالفيتامينات عن طريق ماسكات طبيعية أو زيوت تناسب نوع بشرتك.

الترطيب اليومي أكثر من ضروري، لا تهمليه أبدا، ابحثي عن كريم يناسبك واجعلي تطبيقه عادة يومية، ولا تعرضي بشرتك للشمس بغرض الاسمرار.. فهذه عادة سيئة تقبل عليها الكثيرات في الشاطئ، حيث أثبتت الدراسات مؤخرا، أن الحماية التي تقدم للبشرة عن طريق الزيوت وواقي الشمس غير كافية تماما، ويمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى الإصابة بحروق من درجات متفاوتة، وحتى الإصابة بسرطان الجلد.

لا تمشي حافية القدمين بحجة الحرارة، هذا سلوك يمكن أن يتسبب لك في جفاف الجلد السفلي، التشققات والإكزيما، وجففي قدميك جيدا قبل لبس الأحذية، كما عليك اعتماد أحذية تسمح بتسرب الهواء إلى قدميك، لأن ما لا تعلمه النساء، أن الكثير من مشاكل البشرة تبدأ من نقص العناية بالقدمين، وليس من الوجه كما يعتقد الكثير.

لا تستخدمي الشفرة والمواد الكيماوية الأخرى لنزع الشعر الزائد، وحاولي الالتزام بطريقة آمنة، وتسمح بتنقية المسام وإطالة مدة نمو الشعر كالشمع أو الواكس.

الطعام الصحي والمكملات الغذائية ثنائية تحتاجها البشرة

تناول المكملات الغذائية والنظام الغذائي الصحي مهم للغاية، من أجل تعزيز باقي الخطوات الأخرى، إذ تنصح الدكتورة ميزاب فراح، أخصائية تغذية، بالإكثار من شرب الماء مع دخول موسم الحر، لمساعدة الجسم على التخلص من السموم عبر التعرق، وعدم حبسها، كما أن شرب كمية كافية من الماء يمنح الجسم الترطيب الكافي لمواجهة الجفاف الذي تسببه أشعة الشمس، وملوحة البحر..

التركيز على تناول الفواكه والخضار الموسمية، على رأسها الطماطم، الخس والخيار.. المشمش، البطيخ، الموز.. فالألياف والفيتامينات والمعادن مهمة لتجديد خلايا البشرة، في المقابل، توصي الدكتورة بالابتعاد قدر الإمكان عن تناول المثلجات والمرطبات، لكونها تحتوي على كمية هائلة من السكريات المضرة بالجسم على العموم والبشرة على وجه الخصوص، وإن كان على السيدة سن قوانين ذاتية لمحاربة مشاكل البشرة في الصيف، عليها أن تمتنع نهائيا عن تناول الأكل خارج المنزل والحد من المقليات والأطعمة التي تحتوي نسبا عالية من الدهون، لأنها المصدر الأول والأكبر للحساسية، الالتهابات، وانسداد المسام..

كل هذا يصبح أكثر فعالية مع أخذ بعض المكملات الغذائية، التي تعتبر مثالية لجميع أعضاء لجسم، وممتازة للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، مع حمايتها من أخطار فصل الصيف، على غرار فيتامين ه بجرعات منخفضة يحددها طبيبك، فيتامين c، الزنك وحمض الفوليك، المغنزيوم للمساعدة على نوم هادئ وهانئ، للتخلص من مشكل جفون العينين والهالات السوداء.

يمكن لطبيبك أن ينصحك بمكملات غذائية أخرى، بحسب المشاكل التي تعانين منها.