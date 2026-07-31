صيف ساخن ينتظر رباعي “محاربي الصحراء”

بلغالي وبن طالب وحجام وبن ناصر...

تترقب الجماهير الجزائرية بشغف كبير حسم أربعة من أبرز نجوم “محاربي الصحراء” لمستقبلهم الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027، وسط اهتمام واسع من أندية أوروبية وعربية كبرى.

تأتي في مقدمة هذه التحركات الصفقة المرتقبة للظهير الأيمن رفيق بلغالي، الذي بات قريباً من الانضمام إلى نادي روما الإيطالي قادماً من هيلاس فيرونا. وقد شهدت القيمة السوقية للاعب ارتفاعاً لافتاً لتصل إلى 12 مليون يورو، عقب المستويات القوية التي قدمها مع المنتخب الوطني في كبرى المحافل الأخيرة.

في المقابل، يتواجد لاعب الوسط نبيل بن طالب في موقع قوة خلال الميركاتو الحالي؛ فبعد نهاية عقده مع نادي ليل وتواجده كلاعب حر بقيمة سوقية تقدر بـ4.5 مليون يورو، يتنافس على خدماته ناديا أولمبيك ليون الفرنسي وبشكتاش التركي، مع أسبقية نسبية للنادي الفرنسي لحسم الصفقة.

أما المدافع جوان حجام، فيستعد لخوض تجربة جديدة في “الكالتشيو” عبر بوابة نادي جنوى الإيطالي الذي يُعد الأقرب لضمّه من نادي يانغ بويز السويسري، متفوقاً على عرض هال سيتي الإنجليزي، علماً أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 7 ملايين يورو.

وعلى صعيد الانتقالات العربية، اقترب مهندس خط الوسط إسماعيل بن ناصر من خوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر عبر بوابة نادي الغرافة، وذلك عقب فسخ عقده مع ميلان الإيطالي، حيث تُقدر قيمته السوقية بـ8 ملايين يورو.

تأتي هذه التحركات الكبيرة للركائز الأساسية لتعكس القيمة الفنية للاعبي الجزائر في السوق الكروية، وهي الخطوات التي يراهن عليها الشارع الرياضي لضمان جاهزية اللاعبين للرهانات القادمة مع المنتخب الوطني.