صيف 2025.. السماح بدخول هذه المركبات إلى الجزائر

أعلن عبد الوهاب يعقوبي، نائب الجالية الجزائرية بباريس في المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، عن صدور قرار رسمي يقضي بالسماح بنقل المركبات التي تتجاوز سعتها 7 مقاعد، وغير مخصصة للتصدير، على متن البواخر المخصصة لنقل المسافرين خلال صيف 2025.

وأوضح يعقوبي أن القرار يهدف إلى تسهيل تنقل العائلات الجزائرية الكبيرة المقيمة بالخارج، ويأتي استجابة لانشغالات أبناء الجالية عقب قرار سابق كان يقيّد هذا النوع من المركبات في إطار تنظيم عمليات النقل البحري وتقليص الضغط الناتج عن المركبات التجارية.

وفي هذا الإطار، تم توجيه مراسلة عاجلة إلى شركات النقل البحري المعنية، على غرار ENTMV وCorsica Linea وGNV وBalearia، من أجل التنفيذ الفوري لهذا الإجراء الاستثنائي.

وأعرب النائب يعقوبي عن شكره لكل من ساهم في هذا القرار، مثمنًا تفهم السلطات المعنية وسرعة تفاعلها مع مطالب الجالية الجزائرية بالخارج.

وللتذكير، أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، بتاريخ 25 أفريل المنصرم، منع دخول المركبات الجديدة والأقل من 3 سنوات بالإضافة إلى المركبات النفعية والمركبات التي تفوق 7 مقاعد إلى مينائي الجزائر ووهران، خلال فصل الصيف.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التعديل في تسهيل رحلات العائلات الجزائرية خلال موسم العطلة الصيفية المقبلة، في ظل تزايد الطلب على الرحلات البحرية.