صينية لم تنم لأزيد من 40 عاما.. هذا ما قاله العلماء بشأن حالتها!

خضعت سيدة صينية لم تنم منذ أزيد من 40 عاما لعدة فحوصات وتحاليل، وقال علماء إنها تنام في الواقع، ولكن ليس بالطريقة نفسها التي ينام بها معظم الناس.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ذ الصن” البريطانية فإن السيدة “لي زانييغ” من مقاطعة خنان شرقي الصين، قالت لوسائل إعلام محلية، إنها لم تغلق عينيها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها.

ولأن القصة غريبة كثيرا وحيّرت الكثيرين بمن فيهم العلماء، فقد أكد المقربون منها صدق كلامها، حيث كشف جيرانها بأنهم كانوا يتناوبون على الجلوس معها لمعرفة إن كانت لا تنام فعلا، وقد أذهلهم بقاؤها مستيقظة طوال الوقت.

من جانبه قال زوجها “ليو سوكوين” إنها لا تنام مطلقا، وإنها منذ يوم زواجهما تقوم بالأعمال المنزلية خلال الليل، وأشار إلى أنه حاول مساعدتها في البداية واشترى لها حبوبا منومة لكن دون جدوى.

وأفادت تقارير إخبارية إن لي طلبت المساعدة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تقديم تشخيص دقيق لحالتها، الأمر الذي دفعها لأن تقصد أحد مراكز النوم في بكين.

وبعد إخضاعها لسلسلة من الفحوصات والتحاليل خلص فريق الأطباء إلى أن لي تنام في الواقع، ولكن بطريقة مختلفة عن الآخرين، حيث أكدوا بأن حركة عيونها تتباطأ مثلا وهي تتحدث مع زوجها وتدخل في النوم بينما لا تزال قادرة على التحدث.

وحسب ما أظهر جهاز مراقبة الموجات الدماغية، فإن لي لا تقضي أكثر من عشر دقائق في اليوم وعيناها مغمضتان، وهو ما دفع بالعلماء للقول أن حالتها تشبه ظاهرة المشي أثناء النوم، التي يكون فيها الجسد نشيطا والوعي غائبا.