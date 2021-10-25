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رياضة

صيود وعرجون يحصدان الذهب في البطولة العربية

سليم.ع
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صيود وعرجون يحصدان الذهب في البطولة العربية
ح.م

عرف اليوم الأول من البطولة العربية للسباحة الجارية في أبو ظبي بالإمارات العربية، تتويج السباحين الجزائريين جواد صيود وعبد الله عرجون بالذهب..

ونال صيود الميدالية الذهبية في اختصاص 200 متر سباحة أربع أنواع، بتوقيت 1.57.67 د.

وبفضل هذا التوقيت يحطم صيود جواد الرقم القياسي الوطني للاختصاص إضافة لتحقيقه حد أدنى “ب” يفتح له إمكانية التأهل لبطولة العالم في الحوض الصغير المبرمجة في ديسمبر 2021 بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

من جهته نال السبّاح عبد الله عرجون الميدالية الذهبية في اختصاص 50 متر سباحة على الظهر، بتوقيت 25.26 ثا.

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