صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

نجح السباح الجزائري جواد صيود في تحقيق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم للسباحة “صنف ب”، وذلك خلال مشاركته في بطولة إفريقيا للسباحة التي اختتمت فعالياتها، بوهران.

وأكد المدرب الوطني لفئة الأكابر، مولود بوشندوقة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن جواد صيود السباح الجزائري الوحيد الذي نجح في بلوغ التوقيت الأدنى المؤهل لبطولة العالم ضمن فئة “ب”.

وتوّج السباح الجزائري صيود خلال البطولة الإفريقية بست ميداليات ذهبية، خمس منها في المنافسات الفردية وواحدة ضمن السباقات الجماعية.

وأحرز صيود الذهبيات في اختصاصات 50 متر على الظهر، و200 متر متنوع، و200 متر فراشة، و200 متر على الصدر، و400 متر متنوع، إضافة إلى ذهبية سباق التتابع 4×100 متر متنوع رجال.

وبفضل حصده لهذه الميداليات توّج صيود بجائزة أحسن سباح في الدورة.