صيود يهدي الجزائر أول ذهبية في البطولة الإفريقية للسباحة 2026

عمر سلامي
جواد صيود

أهدى السباح جواد صيود الجزائر، أول ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية للسباحة 2026، الجارية منافساتها في وهران.

وحقق المنتخب الجزائري للسباحة ميدالية ذهبية وفضيتين و برونزيتين، في اليوم الأول من منافسات النسخة الـ17 من البطولة الإفريقية للأواسط والأكابر، الجارية من 5 إلى 10 ماي، بالمركز المائي للمركب الرياضي “ميلود هدفي” بوهران.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق السباح جواد صيود في سباق 200 متر فراشة، بعد أن سجل توقيت 1:00.07.

وتقدم صيود على مواطنه فارس بن زيدون الذي سجل توقيتا قدره 1:02.47، ليفتك الميدالية الفضية، وعاد المركز الثالث للجنوب إفريقي صمدون.

وتوّج فريق التتابع الجزائري 4×100 متر سباحة حرة أكابر، بالميدالية الفضية الجزائرية الثانية.

وعادت البرونزيتان لكل من محمد سمور في سباق 800 متر سباحة حرة، وللمنتخب الجزائري مختلط أواسط، في سباق 4×100 متر سباحة حرة.

ويشارك المنتخب الجزائري في هذه الدورة بـ 50 سباحا رجال وسيدات، موزعين بالتساوي بين الفئتين، 25 سباحا لكل فئة.

