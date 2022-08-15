صيود يهدي الجزائر خامس ميدالية ذهبية

ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا

أهدى السباح الجزائري، جواد صيود، الجزائر خامس ميدالية ذهبية، في ألعاب التضامن الإسلامي-2022 بقونيا التركية، بعد فوزه، مساء الأحد، في نهائي اختصاص 200 متر (سباحة متنوعة)، ضمن منافسات اليوم السادس لهذه الدورة. وحقق صيود، بطل ألعاب البحر المتوسط بوهران 2022، زمنا قدره 2د، 00ثا و91جزء.

بالمقابل، عجز صيود عن الصعود الى منصة التتويج في اختصاص 100 متر فراشة (رجال)، حيث اكتفى بالمرتبة الرابعة بزمن قدره 53 ثا و84 جزء. وبهذا ترتفع حصيلة المشاركة الجزائرية في هذه الألعاب الى 18 ميدالية (5 ذهبيات، 6 فضيات و7 برونزيات).

وتحققت بقية الميداليات الذهبية بفضل كل من: أمين بوعناني (العاب القوى/ 110 متر حواجز)، والثنائي لامية عيسيوي- شهرزاد شيباني (رافل/ زوجي سيدات)، وبسمة بوكرنافة-طارق زكيري (رافل/ زوجي مختلط)، وبشير مصطفى مختاري (الكرة الحديدية/ الرمي بالدقة-رجال).

وجاءت الفضيات عن طريق: فريق التتابع 4 مرات 400 متر (ألعاب القوى-رجال/ ميلود لعرج، أنس حموني، عبد النور بن جمعة، عبد المالك لهولو)، وسيليا أفناي-محمد شعشوعة (الكرة الحديدية / زوجي مختلط-التتابع التصاعدي)، سيليا أفناي (الكرة الحديدية/ الرمي التدريجي) ومحمد بن سليم (الكرة الحديدية/ الرمي التدريجي) وكاميليا قدور (الكرة الحديدية/ الرمي بالدقة)، اضافة الى يوسف رقيقي (دراجات /سباق على الطريق).

أما البرونزيات فكانت من نصيب: زوينة بوزبرة (ألعاب القوى/رمي المطرقة)، عبد المالك لهولو (ألعاب القوى/400 متر -حواجز)، أسامة خنوسي (ألعاب القوى/رمي القرص)، سليم قدار (ألعاب القوى/1500 متر)، لامية عيسيوي (رافل/ فردي -سيدات)، علي حكيم (رافل/فردي-رجال)، علي حكيم- أحمد ترياكي (رافل/زوجي-رجال).