صُنّاع التفاهة

لا أعلم من هو “العبقري” الذي أطلق لقب “صُنّاع المحتوى” و”المؤثرين”، على طائفة من الناس، هم في الغالب من الشباب، تطلّ على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفرز حياتها الشخصية المعجونة بالقذارة والعُقد، أو على الأقل التفاهة؟ فمن غير المعقول أن يخترعوا لنا عالما افتراضيا، من أجل قبر عالم الواقع، ويمنحوا لنا، سلالة من الإنس مثل “المتحوّرات”، لا تدري قطّ ما تقول ولا ما تفكّر فيه، ثمّ يطلقون عليهم “صنّاع محتوى” و”مؤثرين” في مجتمع يبدو أنه استسلم لهذه التفاهات، ومكّن بغبائه لهؤلاء شهرة ما كانوا يحلمون بها، لو عادوا إلى الواقع، الذي حفظنا فيه بأن من جدّ وجد ومن زرع حصد، وليس جمع ملايين من المعجبين من ومضة تفاهة لا تزيد عن تسريحة شعر، أو ثرثرة على المباشر.

لو كان الأمر بيدنا لاستدعينا إلى المحاكمة كمتهمين أو كمشاركين في الجُرم، كل “المعجبين” و”الضحايا” الذين وقعوا في شباك هؤلاء “المؤثرين”، الذين لم يكتفوا على مدار سنوات بالسخرية من آلاف الشباب والشابات والحصول على شهرة لا يستحقونها، فأوقعوا في شباكهم الطلبة والمتخرّجين الجامعيين، الذين هم من المفروض نخبة الأمة ومستقبلها، وأخذوا منهم أموالا طائلة بحجة نقلهم للدراسة في الخارج، بالرغم من أن القانون لا يحمي المغفلين ولا المُبحرين في الفضاء الأزرق من الذين لا يتقنون فن العوم.

الملف الذي فتحه القضاء بشأن تورُّط عدد من الشباب والشابات من زاعمي “صناعة المحتوى”، والذين بلغ تعداد معجبيهم الملايين على خلفية عمليات احتيال كبرى، من المفروض أن لا يُغلق بعد إدانة المتهمين والمتهمات بما يستحقونه قانونيا، لأن ما وصلت إليه الجزائر مع مواقع التواصل الاجتماعي صار يتطلب وقفة صارمة، ليس بالضرورة أن تكون من طرف رجال العدالة والأمن، وإنما من الأولياء والأساتذة وعلماء نفس واجتماع ومصالح البريد وأئمة، فلو كان الأمرُ مقتصرا على “ريفكا” ورفاقه و”نوميديا” وأخواتها لهان، ولكننا شاهدنا فاشلين في حياة الواقع، يزعمون النجاح في عالم الخيال، من زاعمي الطب والسياسة والفقه والفكر، حتى أنك تخال نفسَك في مستشفى كبير جدا للأمراض العقلية، لا ينثر سوى التفاهة، في بلد كان إلى وقت قريب يفتخر بصنّاع الفكر الإنساني الراقي بقيادة مفكّر العصر مالك بن نبي.

لقد ظهر إفلاسُ مواقع التواصل الاجتماعي، في الجزائر، في الفترة الأخيرة، بعد أن صارت أسوأ من الشارع نفسه، وخلال مباريات أمم إفريقيا التي خرج فيها “الخُضر” من الدور الأول، لم نجد تحليلا فنيا واحدا أو على الأقل محاولة لدراسة الحالة السيئة للمنتخب الجزائري، وكانت الغلبة لتغريدات تزعم بأن المنتخب الجزائري قد تعرَّض لمؤامرة سحر وشعوذة، منعت تسجيله للأهداف، ووجدت هذه التغريدات صدى لدى الطائفة ذاتها التي كانت تتابع “ريفكا” و”نوميديا” وتصنع منهما نجمين لا يأفلان، لا في الليل ولا في النهار.