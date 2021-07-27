ضاحي خلفان: الجزائر تمتلك أحد أقوى أجهزة الأمن في العالم

قال ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن الجزائر تملك أحد أقوى أجهزة الأمن في العالم بسبب احترافية أفراده وامتلاكهم إمكانيات حديثة.

ونشر خلفان وهو شخصية مثير ةللجدل، سلسلة تغريدات عن دول عربية بينها الجزائر جاء فيها: “للأمانة وجدت جهاز الأمن في الجزائر يتفوق على العديد من اجهزة الأمن في العالم المتقدم، موارده البشرية رفيعة الحرفية والتدريب والتأهيل…وامكانياته المادية حديثة للغاية”.

وقال في تغريدة أخرى: عملاقة هي الجزائر فعلا.. في الجزائر ساحل بحري لم ار اروع واجمل منه حتى الآن في الوطن العربي”.

وأثار مدح خلفان للجزائر في هذه التغريدات، جدلا، بسبب مواقفه السابقة المعادية للدول التي رفضت التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.