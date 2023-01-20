ضباب كثيف يُغطّي المجموعة الرابعة

لقطة من مباراة موريتانيا (بِاللّباس الأبيض) وأنغولا.

افترق المنتخبان المحلّيان الموريتاني والأنغولي لِكرة القدم مساء الجمعة، دون غالب أو مغلوب.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المواجهة التي انتهت بِتعادل سلبي، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وأدار المباراة حكم الساحة جيندو لويس هونيانداندي من البنين، بِمساعدة زميلَين له أحدهما مواطن له والآخر من الكاميرون.

وتشكّلت لائحة ترتيب الفوج الرّابع كالتالي:

1- أنغولا 2ن

2- مالي 1ن (ناقص مباراة)

3- موريتانيا 1ن (ناقص مباراة)

وما زال الغموض يكتنف هذه المجموعة، بعد انتهاء مقابلتَيها بِحصّتَين مُتكافئتَين.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سهرة الثلاثاء المقبل، تتبارى موريتانيا مع المنتخب المحلّي المالي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد الفوج إلى ربع نهائي “شان” الجزائر 2023.