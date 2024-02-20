ضباط إسرائيليون يغتصبون فلسطينيات وينكلون بهن وحماس تطالب بتحقيق دولي
طالبت حركة حماس، الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي بشأن تعرض نساء فلسطينيات للاعتداء بالاغتصاب والترويع ومختلف أشكال التنكيل في غزة.
ونشرت حماس بيانا على منصة تلغرام عقب صدور تقارير أممية أعربت عن “الفزع” إزاء قيام ضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي “بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام”.
الأمم المتحدة: نشعر بفزع إزاء تقارير “اغتصاب وإعدام فلسطينيات” https://t.co/ctiCB33Nra
— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) February 20, 2024
وقالت الحركة أن المنشور الصادر “عن خبراء أمميين هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت: “ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل عمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والضرب المبرح والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية”.
وتابعت: “يجب اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني”.
وكالة رم : حماس تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيات https://t.co/UOIk0mJuEH
— وكالة رم للأنباء (@rumnewsonline) February 20, 2024
وأمس الاثنين، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره “بالفزع” إزاء تقارير تفيد “بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”، مشددا على أن “النساء والفتيات ليسوا أهدافا”.
كما أعرب مقررو الأمم المتحدة في بيان الاثنين، عن قلقهم البالغ “إزاء تقارير واردة عن حالات اغتصاب وتهديدات بالاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات”.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ”المروعة”.
والعرب والمسلمين وين ؟؟؟
مقررو الأمم المتحدة قلقون حيال تقارير عن “اغتصاب” فلسطينيات- (فيديو) https://t.co/u2YkiMbgPh
— Basma Al-Rub (@Basmaalrub1) February 19, 2024
ودعا نشطاء لفضح جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعم أنه الجيش الأكثر أخلاقا في العالم مع أنه أثبت وحشيته وبعده عن الإنسانية بقتل الأطفال واغتصاب النساء، والتنكيل بالشيوخ، دون الحديث عن الفضائح الجنسية داخله واغتصاب المجندات.
#الجيش_الإسرائيلي:
🔞 حالات #اغتصاب لثلث المجندات .
⛓️ إعتقال #ضابط في الجيش بتهمة اغتصاب مجندة في كتيبتة 👮♀️ .#FreePalestine #GazaGenocide#Perletti #Gaza #Israel pic.twitter.com/V131XhgNKx
— طوفان الأقصى الفهيدي (@shakeralfohidi) February 15, 2024