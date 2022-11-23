ضباط من الشرطة الخاصة الفلسطينية لتأمين مونديال قطر

لأول مرة في تاريخ المونديال، تشارك شرطة فلسطين في تأمين بطولة كأس العالم 2022 في قطر. حسب ما أكده الناطق الإعلامي باسمها لؤي رزيقات يوم الأربعاء.

وقال رزيقات في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن خبراء من شرطة فلسطين “سيشاركون في تأمين المونديال داخل الدولة المستضيفة”.

وأوضح المسؤول ذاته أن هؤلاء الخبراء الفلسطينيين، هم “ضباط تخرجوا من كليات عسكرية، ومارسوا العمل الشرطي على أرض الواقع في فلسطين”.

وقد شارك الضباط الفلسطينيون في تدريب “درع الوطن” الذي أقامته دولة قطر، لاختيار المشاركين في تأمين المونديال.

وذكر رزيقات أن هذا التدريب “حظي باهتمام كبير من أمير دولة قطر بشكل شخصي. وبناءً على نتائجه تم اختيار مشاركة الخبراء من ضباط الشرطة الخاصة الفلسطينية”.

وتشارك عدّة دول في تأمين المونديال بموجب اتفاقيات مع قطر، على غرار تركيا، وكوريا الجنوبية، والسعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وباكستان.