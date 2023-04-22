“ضبطت القائمة وفق معايير دقيقة وجاهزون للمنافسة” 

مدرب الخضر لأقل من17 سنة أرزقي رمان يؤكد:

كشف المدرب الوطني للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من17 سنة، ارزقي رمان، عن قائمة تضم 26 لاعبا من بينهم 9 لاعبين ينشطون خارج الوطن، لخوض منافسة كاس الأمم الإفريقية -2023 المقررة بالجزائر من 29 أفريل الجاري إلى 19 ماي المقبل.

وقال الناخب الوطني لمنتخب دون 17 سنة: “تجربتنا القصيرة في مثل هذه المواعيد تدفعني للقول بأننا جاهزون للشروع في المنافسة. لقد سمحت لنا المباريات الودية الخمسة الأخيرة بأخذ فكرة واضحة حول إمكانياتنا. أحببت لعب مباريات تحضيرية أخرى لتصحيح بعض الأخطاء التي اكتشفتها خلال الاختبارات الأخيرة”. وفي سؤال يتعلق بكيفية اختياره للاعبين، رد ارزقي رمان قائلا: “ضبطت قائمتي حسب معايير دقيقة، آخذا بعين الاعتبار اللياقة الحالية، والجانب الفني والطبي، خاصة وأن هذه الفئة العمرية، تخضع لمراقبة السن عبر التصوير بالرنين المغناطيسي للمعصم، لذا يجب تفادي المخاطر، لهذا السبب، انتظرت اللحظة الأخيرة لضبط القائمة النهائية”.

واستطرد رمان حول بقية البرنامج قبل انطلاق الدورة قائلا: “لتجنب إصابات محتملة، فضلنا لعب آخر مباراة اختبارية ضد نادي محلي، مع إعطاء توجيهات صارمة بتجنب الاندفاع البدني في اللعب. ستكون فرصة لوضع الرتوشات الأخيرة على طريقة لعبنا. لقد طلبت منا نيجيريا مواجهتها وديا، لكننا فضلنا عدم المجازفة، خاصة مع كثافة العمل الذي قمنا به في رمضان”.

وعن حظوظ الجزائر في الطبعة الـ14 لكاس الأمم الإفريقية، كان المدرب الوطني واقعيا ومتريثا، قائلا: “في إفريقيا، كل الفرق تحلم بالتتويج وليس هناك فرقا كبيرة وأخرى صغيرة. المنتخبات الأخرى الـ11 التي ضمنت تأهلها من خلال دورات المناطق لها كلمتها في موعد الجزائر. الجميع يعمل وفي كل الفئات العمرية. سيتدعم اللاعبون بخبرة جيدة في هذه الدورة والمنافسة ستكون على أشدها”.

وخلال كأس الأمم الإفريقية، يلعب الخضر في المجموعة الأولى بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، برفقة الصومال، السنغال والكونغو. ويستهل ممثلو الجزائر الدورة أمام الصوماليين في اللقاء الافتتاحي المقرر يوم السبت 29 أفريل، على الساعة الثامنة ليلا، وتتكون المجموعة الثانية التي ستلعب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة من نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا وزامبيا، بينما تخوض المجموعة الثالثة مقابلات المنافسة القارية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، فتضم الكاميرون (حاملة اللقب)، مالي، بوركينافاسو وجنوب السودان، وستمثل المنتخبات الأربعة الأولى في الطبعة الـ14، إفريقيا في مونديال اقل من 17 سنة.

برنامج وملاعب الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر:

الجمعة 28 أفريل (15.00سا):

ملعب براكني: شباب الزاوية – مولودية حاسي مسعود

ملعب الدار البيضاء: نادي بارادو – ترجي مستغانم

ملعب بجاية: أولمبي أقبو – اتحاد خنشلة

ملعب المدية: شباب البرواقية – جمعية الخروب

ملعب عين الدفلى: ص. خميس مليانة – ج الشلف

ملعب بومرداس: جيل برج منايل –نجم شباب مقرة.

السبت 29 أفريل (18.00سا):

ملعب بشار: شبيبة الساورة – شباب جيجل

مقابلة شبيبة الأبيار – شباب بلوزداد تبرمج في وقت لاحق.