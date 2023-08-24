ضبط آخر تحضيرات الدخول المدرسي

في ندوة وطنية ترأسها وزير التربية..

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي لضبط آخر تحضيرات الدخول المدرسي.

وأفاد بيان وزارة التربية الوطنية أن هذه الندوة “خصّصت لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي في آجالها المحددة”.

وركزت الندوة الوطنية التي حضرها إطارات من الإدارة المركزية، وأعضاء الخلية المركزية المكلفة بمتابعة الدخول المدرسي، ومديري التربية، والأمناء العامون لمديريات التربية حول:

تنفيذ مراحل العمليات المتعلقة بالتوظيف على منصب أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية عبر الأرضية الرقمية.

توظيف منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا.

تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية.

ضبط وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج.

متابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي.

توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

وشدّد الوزير بلعابد على “وجوب المتابعة الشخصية والدقيقة لمديري التربية لملفات الدخول المدرسي، والالتزام بالرزنامة الزمنية المحدّدة في الإجراءات العملياتية”، حسب البيان.

وبخصوص المعنيين بالتوظيف، أكد بلعابد أنهم “سيتحصلون على تعييناتهم قبل تاريخ 31 أوت الجاري، وسيستفيدون من فترة تكوين تمتد من 3 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وأمر الوزير مديري التربية بالتواجد الشخصي ومعاونيهم من رؤساء المصالح والمكاتب في المؤسسات التعليمية أيام استئناف العمل للموظفين الإداريين والأساتذة.