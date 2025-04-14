ضبط أزيد من قنطار من الكوكايين خلال يومين

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والجمارك الجزائرية والأمن الوطني، يوم السبت 12 أفريل، بإقليم القطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، من ضبط كمية تقدر بــ 66 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، هذه العملية النوعية تأتي مواصلة للعملية النوعية التي مكنت من توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين يوم الجمعة الماضي.

وتأتي هذه النتائج النوعية لتضاف إلى عديد العمليات التي تقوم بها مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، من أجل إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب، خاصة تلك الناشطة على الحدود المغربية، ترويجها في بلادنا، وفقا لذات المصدر.