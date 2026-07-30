ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

نجحت مصالح الأمن الوطني، في عمليات متتالية نفذت بحر الأسبوع الماضي، من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة، تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع للمخدرات، بشرق، وغرب ووسط البلاد، مع ضبط أزيد من 112 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب وتوقيف 11 شخصا ينتمون لذات الشبكات الإجرامية.

ووفقا لما نشرته الشرطة الجزائرية يوم الخميس 30 جويلية، تم تنفيذ العمليات من قبل كل من المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس وفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة، تحت إشراف النيابة المختصة.

وأسفرت العمليات أيضا عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي يقارب 1 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية، إضافة إلى 8 مركبات سياحية من مختلف الأصناف، كانت تستغل في نقل وترويج المخدرات.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محاكم كل من الرويبة، سيدي بلعباس، ومحكمة بئر العاتر بتبسة.