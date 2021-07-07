ضبط أسلحة وذخيرة بميلة وتوقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

في حصيلة للجيش الوطني الشعبي

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بميلة من ضبط أسلحة، معدات وكمية من الذخيرة، بينما أوقفت مصالح الدرك الوطني 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 06 جويلية 2021، عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا”.

وأضاف في السياق أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفرزة للجيش، خلال عملية بحث وتفتيش بميلة الناحية العسكرية الخامسة بندقية تقليدية الصنع وماسورتين لبندقية صيد ونظارة ميدان بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات في البلاد، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7 تجار مخدرات وضبطت 7 قناطير و30 كيلوغراما من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 17 تاجر مخدرات آخرين وحجز (26553) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

وفي سياق آخر -يضيف البيان- “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف 196 شخصا وضبطت 20 مركبة و192 مولدا كهربائيا و102 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و15 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب”.

كما ضبطت ذات المفارز 06 بنادق صيد و1908 قارورة غاز مسيل للدموع و112630علبة من مادة التبغ و1440 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من قسنطينة والمسيلة وباتنة والبيض ووهران وبسكرة والوادي، إلى جانب “إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ15077 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس ووهران وتندوف”.

من جهة أخرى، تمكن حرس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ317 شخصا من بينهم 37 مهاجرا من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت، وهران، تلمسان، مستغانم، الشلف والطارف، فيما تم توقيف 482 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، ورقلة، البيض، سعيدة وجانت”.