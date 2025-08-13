ضبط أوراق نقدية مزوّرة بقيمة تفوق 1.8 مليون يورو في الشلف

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف يوم الأربعاء، بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 5 متّهمين بتزوير العملة الأجنبية. بعد أن ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزوّرة بقيمة تتجاوز 1.8 مليون يورو.

وتعود حيثيات القضية، حسب ما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، إلى توقيف المدعوين (س،ع) و (س،م) يوم 7 أوت الجاري، على متن مركبة وبحوزتهما مبلغ مالي مزوّر يقدر بـ 1.851.100 يورو.

لتسفر التحريات على إثر ذلك، عن توقيف 3 أشخاص آخرين من بينهم امرأة. ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ب.م ) و (ع، ت) و (ض، ف).

وبتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، وبموجب طلب افتتاحي تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق عن:

جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني،

وجنحة عرض نقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي،

وجنحة حيازة أدوات معدة لصناعة وتقليد وتزوير أوراق نقدية،

وتكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية،

وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد جميع المتهمين، يضيف المصدر.