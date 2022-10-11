ضبط العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وفق شروط جديدة

شراكة لإنتاج الأدوية المفقودة والنادرة والأنسولين والحليب الطبي

درست الورشات والموائد المستديرة التي جمعت رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وفرنسيين، فرص شراكة جديدة مستقبلا في مجال الدواء والصناعة الصيدلانية، من خلال إنتاج أدوية مصنفة ضمن خانة “نادرة” و”مفقودة” في الجزائر والأنسولين والحليب الطبي، وأيضا الاستعانة بالخبرة الفرنسية لتشييد بنايات وطرقات وآلات صناعية مقتصدة للطاقة.

وأعلن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، في ختام المنتدى، عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد استكمال أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، “تقوم على شراكة ناجحة وفعالة، تخدم الطرفين وتعتمد على الاستثمار وليس مجرّد المبادلات التجارية”.

وفي سياق ذي صلة، كشف رؤساء الورشات خلال المنتدى الاقتصادي الذي دام يومين ـ 10 و11 أكتوبر ـ بفندق “الأوراسي”، على هامش اللجنة المشتركة الخامسة رفيعة المستوى بين الدولتين، عن توصيات الشراكة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلنت المديرة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة نسيمة راشدي، والتي ترأست ورشة حول الطاقات المتجدّدة، عن مجموعة من النقاط تم التطرّق إليها خلال الموائد المستديرة التي جمعتهم بالفرنسيين، من بينها اقتصاد الطاقة من خلال اعتماد تكنولوجيات متطورة عند تشييد البنايات والطرقات ومشاريع الصناعة الجديدة واعتماد آليات أكثر ضبطا لاستهلاك الكهرباء.

وأوضحت راشدي أن الفرنسيين تعرّفوا على البرنامج الجزائري في مجال الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول سنة 2035، منها مشروع 1000 ميغاواط أو “سولار” المتواجد على الطاولة اليوم، إذ تعتزم الحكومة مرافقة المستثمرين في مختلف مراحل استكمال المشروع، كما تمت معالجة إمكانية التعاون مع الفرنسيين في مجال معالجة النفايات والمياه بطرق صديقة للبيئة.

من جهتها، أكدت مديرة في وزارة الصناعة الصيدلانية، بوعبد الله نادية، عند قراءتها للتوصيات الخاصة بورشة “التجهيزات والصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية”، أن هذه الأخيرة مكنت من طرح أولوية الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية مستقبلا من خلال الاستعانة بالفرنسيين في إنتاج الأدوية المفقودة أو تلك التي تشهد ندرة في الجزائر، وحتى الأنسولين أو الحليب الطبي، وهي أصناف تلقى استهلاكا واسعا في سوق الدواء الجزائرية ومن شأنها أن تلعب دورا هاما في تحقيق السيادة الصحية للبلاد، أو الأمن الدوائي.

كما وصفت المتحدّثة قطاع إنتاج وتصنيع الدواء بالاستراتيجي الذي يمكن أن يتيح تعاونا تقنيا واقتصاديا مع الفرنسيين، إذ تقترح الجزائر فرصا تنافسية هامة لأي متعامل أجنبي، على غرار امتيازات المناطق الحرة وإمكانية الولوج للسوق الإفريقية دون رسوم بعد تفعيل منطقة التبادل الحر، وفرص التوزيع الهامة المتاحة أمام شركائنا، في حين يُشترط على الجانب الفرنسي نقل الخبرة والتكنولوجيا والتجهيزات والمصانع، مع العلم أنه تم التطرق خلال المائدة المستديرة أيضا إلى آليات مكافحة الدواء المقلّد ورفع العراقيل عن هذا القطاع.

وفيما يخص ورشة “الصناعة الغذائية والميكانيزمات الفلاحية” تم التطرق في التوصيات إلى ندرة بعض المواد الأولية في السوق التي سيتم السعي لتوفيرها، وأيضا إجراءات مستقبلية تتعلق بالوسم وتوفير التجهيزات الفلاحية المناسبة لمنطقة الجنوب، في حين ناقشت ورشة المناولة والتي ترأسها رئيس تجمع الميكانيك، عادل بن ساسي، إمكانية الشراكة مع الفرنسيين في مجال تصنيع وتركيب السيارات وإنتاج قطع الغيار والمناولة في مختلف القطاعات، في ظل مساعي الحكومة الجزائرية إلى تطوير هذا الفرع.