ضبط برنامج الخضر قبل وديّتيْ غينيا ونيجيريا

بلماضي في الجزائر نهاية الأسبوع

كشف مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق” أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيصل إلى الجزائر نهاية هذا الأسبوع من أجل ضبط تفاصيل تربص “الخضر” تحضيرا للمواجهتين الوديتين أمام كل من منتخبي غينيا ونيجيريا على ملعب ميلود هدفي الأولمبي بوهران، يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

واستقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على برمجة مباراتين وديتين أمام منتخبين إفريقيين، بعد تفويت فرصة مواجهة منتخب البرازيل وديا بسبب اختلافه مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حول مكان وتاريخ المواجهة، في وقت سيتم فيه برمجة مواجهتين عالميتين شهر نوفمبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي التي ستسبق كأس العالم 2022 بقطر، بعد أن وصلت الكثير من العروض إلى الفاف بهذا الخصوص.

ياسين عدلي وحسام عوار يؤجلان التحاقهما بـ”الخضر”

إلى ذلك، أكد مصدرنا أن بلماضي وبمجرد وصوله الجزائر سيعقد أول اجتماع له مع جهيد زفيزف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهو الذي كان عمل معه قبل المواجهة المونديالية الفاصلة أمام الكاميرون وتربص شهر جوان الماضي، بصفته المناجير العام للمنتخب الوطني، من أجل ضبط تفاصيل تربصي “الخضر” المقلبين، وعلى وجه التحديد تربص شهر نوفمبر، الذي سيعرف إجراء مواجهتين وديتين عالميتين، واللتين ستلعبان بنسبة كبيرة جدا خارج الجزائر، ويدرس الاتحاد الجزائري وبلماضي عديد العروض التي وصلته بهذا الخصوص، منها تلك الآتية من الاتحادات الكروية للدنمارك والبرازيل وكرواتيا وأستراليا، ولم يستقر جمال بلماضي لحد الآن على هوية المنتخبين اللذين سيواجهها خلال فترة التوقف الدولي التي تسبق تنظيم مونديال قطر 2022، حيث يفضل التريث قبل اتخاذ القرار المناسب.

وأشارت نفس المصادر إلى أن المنتخب الوطني سيجري تربصه كما جرت عليه العادة في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر، رغم أن المواجهتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا ستجري بمدينة وهران، مؤكدة بأن جمال بلماضي قرر التحضير في الجزائر العاصمة قبل التنقل 24 ساعة على متن طائرة خاصة إلى وهران، من أجل إجراء حصة تدريبية واحدة قبل كل مباراة ودية (غينيا ثم نيجيريا) قبل العودة بعد نهاية كل مباراتين مباشرة نحو العاصمة، على اعتبار أنه يفضل العمل في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الخاص بالمنتخب الوطني، بدل الإقامة في أحد فنادق مدينة وهران لإبعاد لاعبيه عن ضغط الأنصار.

من جهة أخرى، أكد مصادر “الشروق” من الفاف بأن الثنائي ياسين عدلي وحسام عوار قرّرا تأجيل التحاقهما بـ”الخضر” إلى ما بعد تربص هذا الشهر، بعد أن كان الجميع ينتظر دخولهما حسابات جمال بلماضي، وأوعز مصدرنا ذلك إلى وضعية اللاعبين المعقدة حاليا في فريقيهما، نادي ميلان الإيطالي واولمبيك ليون الفرنسي على التوالي، فضلا عن عدم استكمال الإجراءات القانونية بخصوص تغيير جنسيتهما الرياضية.