ضبط برنامج مباريات نهائي كأس الجزائر للفئات الشبانية والسيدات

ضبطت لجنة تنظيم كأس الجزائر، برنامج نهائيات كأس الجزائر، للفئات الشبانية ذكور والسيدات، كبريات وفئات شبانية.

وستلعب في الفاتح من ماي المقبل، ثلاث مباريات نهائية عند الإناث، تقام بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويجمع النهائي الأول بين فتيات بجاية وفتيات آقبو لفئة أقل من 16 سنة، بداية من الساعة الحادية عشرة، وتلعب مباراة فوتبول بجاية وفتيات آقبو، لفئة أقل من 19 سنة، بداية من الساعة الثانية زوالا.

أما مباراة نهائي الكبريات، والتي تجمع بين شبيبة القبائل وفتيات أقبو فتنطلق على الساعة الخامسة مساءً.

وبالنسبة للفئات الشبانية ذكور، فتلعب النهائيات يوم السبت 3 ماي، بملعب 8 ماي بسطيف، ويستهل هذا الدور بفئة أقل من 15 سنة، والمباراة التي تجمع بين وداد مستغانم واتحاد العاصمة، التي ستجرى بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتجرى بداية من الثانية زوالا، مباراة نهائي أقل من 17 سنة ذكور، أما نهائي أقل من 19 سنة، والذي سيجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، فسينطلق على الساعة الخامسة مساءً.

ويلعب نهائي كأس الجزائر، داخل القاعة، أكابر ذكور، يوم الجمعة 2 ماي، بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف.

وتجمع المباراة بين نادي بئر مراد رايس وأتلتيك أوزيوم، وتنطلق على الساعة السادسة مساءً.