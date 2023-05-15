ضبط تاريخ العملية الجراحية لـ “بن ناصر”

كشف التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي، الإثنين، عن تاريخ إجراء العملية الجراحية للاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ونشّط المدرب بيولي مؤتمرا صحفيا نقلت تفاصيله وسائل الإعلام الإيطالي، تطرّق فيه إلى إصابة متوسّط الميدان بن ناصر في الرّكبة.

وقال مدرب فريق “الروسونيري”: “أنا آسف لِإصابة إسماعيل. سيخضع لِعملية جراحية صباح هذا الثلاثاء”.

وأضاف المدرب ستيفانو بيولي، قائلا إن غياب بن ناصر سيُجبره على تغيير خطّة اللّعب في مواجهة الجار الإنتر. مُشيرا إلى منطقة وسط الميدان تحديدا.

ويتبارى الميلان مع الإنتر سهرة هذا الثلاثاء، بِرسم إياب نصف نهائي مسابقة رابطة أبطال أوروبا.