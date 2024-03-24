ضبط تاريخ مواجهات ربع نهائي الكأس

أعلنت رابطة الكرة المحترفة بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الجزائري، الأحد، عن تاريخ مقابلات ربع نهائي كأس الجمهورية.

وإذا كانت لقاءات محطّة ثمن النّهائي تُلعب في الـ 29 والـ 30 من مارس الحالي، فإن الدور ربع النّهائي يُقام في الـ 13 والـ 14 من أفريل القادم.

وكشفت الرّابطة أيضا عن تواريخ مواجهات الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، حيث تُجرى في الـ 4 والـ 5 من أفريل المقبل، مع تنظيم 5 لقاءات ليلا تحت الأضواء الكاشفة. في حين لم يُضبط بعد تاريخ وتوقيت مباراة مولودية وهران والضّيف اتحاد العاصمة، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِكأس “الكاف”. ولو أن المقابلة بُرمجت بِملعب “أحمد زبانة” بِوهران.