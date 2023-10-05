ضبط تواريخ ثلاث جولات لِبطولة القسم الثاني

كشفت رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة، الخميس، عن تواريخ مقابلات الجولات ما بين الثالثة والخامسة.

ومعلوم أن فعّاليات الجولة الثانية تُجرى هذا الجمعة، وتستمرّ إلى غاية السبت المقبل.

وضُبط تاريخ الـ 13 من أكتوبر الحالي موعدا لِتنظيم الجولة الثالثة، وتُقام الجولة الموالية في الـ 17 من الشهر ذاته، وتُلعب الجولة الخامسة في الـ 21 من أكتوبر الحالي.

وتُجرى بطولة القسم الثاني بِصيغة فوجَين يضمّ كلّ واحد منهما 16 ناديا، وبعد 30 جولة، يصعد رائد كلّ مجموعة للقسم الوطني الأوّل، وينزل ثلاثي المُؤخّرة في كلّ فوج إلى الدرجة الثالثة.