ضبط جدول لقاءات دورة الجزائر أشبال

ضُبط مساء الثلاثاء بِتونس جدول مقابلات دورة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة، صنف أقلّ من 17 سنة.

وتحتضن الجزائر هذه الدورة ما بين الـ 18 والـ 26 من أفريل الحالي، بِمشاركة أشبال “الخضر” ونظرائهم من تونس وليبيا ومصر والمغرب.

وكان المنتخب الوطني أشبال قد خسر بِنتيجة (1-2) أمام فريق شباب بلوزداد لِصنف أقلّ من 18 سنة. في مباراة تحضيرية أُقيمت فعّالياتها بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، سهرة الإثنين.

ويُدرّب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة التقني عزيز لحوسين، الذي عيّنه اتحاد الجزائري في الفترة الأخيرة.