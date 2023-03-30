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الجزائر

ضبط رئيس بلدية متلبّسا بتلقّي رشوة في العاصمة

الشروق أونلاين
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ضبط رئيس بلدية متلبّسا بتلقّي رشوة في العاصمة
أرشيف
الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر في بئر توتة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية تسالة المرجة، بعد ضبطه متلبّسا بتلقّي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد ضُبط المتهم في حدود الساعة الـ22:30 من أمسية الإثنين الماضي. وهو بصدد تلقّي رشوة من مقاول.

وقال البيان إن المتّهم طلب من المقاول دفع المبلغ المذكور، مقابل تسوية وضعيته المالية الناجمة عن إنجاز مشروع بذات البلدية.

وتمّ إيداع رئيس بلدية تسالة المرجة، رهن الحبس المؤقت، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، يضيف البيان.

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