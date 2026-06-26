ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج

في عمليتين متتاليتين وسط وغرب الوطن:

نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومصالحها الجهوية بتلمسان، من تفكيك شبكتي اتجار بالمخدرات مع ضبط أزيد من 97 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 6 أشخاص من عناصرهما.

وتمت الإطاحة بالشبكة في عمليتين متتاليتين وفقا لما أفادت به المديرية العامة للشرطة اليوم الجمعة، 26 جوان. فأسفرت العملية الأولى عن ضبط أزيد من 17 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية لشاحنة، مع توقيف ثلاثة أشخاص من عناصر الشبكة.

في حين أسفرت العملية الثانية المنفذة بالجهة الغربية للوطن، من طرف أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان)، عن ضبط أزيد من 79كلغ من الكيف المعالج مع توقيف ثلاثة أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية واسترجاع شاحنة ومركبة سياحية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم تواليا، أمام وكلاء الجمهورية لدى كل من محكمة العفرون بالبليدة ومحكمة فلاوسن بوهران.