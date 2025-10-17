ضبط قرابة 4 قناطير من الكيف المعالج قادمة من المغرب

نجحت المصلحة المركزية للاتجار غير المشروع للمخدرات في ضبط قرابة 04 قناطير من الكيف المعالج قادمة من المغرب، وفقا لما أفادت به مديرية الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة، 17 اكتوبر.

فحسب ذات المصدر، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غيـر المشروع للمخدرات”SCLTIS “، وفي عمليتين متفرقتين نفذتا بالجهة الغربية للوطن، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمخدرات، أسفرتا عن ضبط 03 قناطير و 87 كلغ من الكيف المعالج .

ومكنت العمليتين من إحباط محاولتين متتاليتين لنقل وترويج كميات كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب.

وأسفرت العملية الأولى عن ضبط أزيد من 250 كلغ من الكيف المعالج، أما العملية الثانية فأسفرت عن ضبط أزيد من 137 كلغ من الكيف المعالج.

وتمكنت مصالح الأمن من توقيف 14 مشتبه فيهم من عناصر الهيكلين الإجرامين، واسترجاع 05 مركبات كانت تستعمل في النقل والتنقل. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 41 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام اوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران حسبما أفادت به مصالح الشرطة.