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رياضة

ضبط كل الترتيبات بملعب عنابة تحسبا لودية الجزائر وتونس

عمر سلامي
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ضبط كل الترتيبات بملعب عنابة تحسبا لودية الجزائر وتونس
أرشيف
ملعب 19 ماي بعنابة

أكد مدير مركب 19 ماي 1956 بعنابة، توفيق زروال، أنه تم ضبط كل الترتيبات المادية والتنظيمية لإجراء المباراة الودية بين المنتخبين الجزائري والتونسي.

وقال مدير المركب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم فتح 30 بوابة إلكترونية يوم المقابلة لضمان انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب.

وأضاف أنه سيتم يوم المقابلة فتح سبعة مقاهي مع توفير كل المستلزمات من مياه ومشروبات والمنشآت الخدماتية المرافقة المتوفرة بالملعب.

وتابع أنّ كل الترتيبات قد اتخذت لضمان تنظيم محكم لهذا الموعد الكروي الودي، الذي سيعرف توافدا جماهيريا كبيرا.

للإشارة فإن المنتخب الجزائري، حلّ فجر الاثنين بمدينة عنابة، عائدا من الكاميرون، بعدما حقق الفوز على منتخب أوغندا بهدفين لهدف واحد، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره التونسي، أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، في مباراة ودية تحضيرية.

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