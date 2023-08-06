ضبط مكيّفات مخزّنة بطريقة غير قانونية داخل “سوبيرات” بسوق أهراس

في خرجة مفاجئة لمحاربة احتكار السلع والمضاربة في أسعارها

كشفت خرجة مفاجئة قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، مساء السبت، لمراقبة نشاط مختلف المحلات التجارية، عن وجود مخزون مخفي من المكيّفات الهوائية، داخل محل متخصّص في ممارسة نشاط المغازة “سوبيرات”.

العملية التي تمت بحضور مديرة التجارة بالولاية وبالتنسيق مع مصالح أمن الولاية، أسفرت عن حجز 23 مكيّفا للهواء من مختلف العلامات التجارية، كان صاحب المحل يخفيها بطريقة غير قانونية بغرض المضاربة ورفع الأسعار.

وبحسب ما ذكرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، السيدة مفيدة بن طالب لـ”الشروق”، فإنه وتنفيذا لتعليمات وزير التجارة، وبهدف متابعة مدى احترام الفوترة وإشهار الأسعار وعدم المضاربة في السلع لا سيما المكيّفات الهوائية والبقول الجافة والمياه المعدنية، والقضاء على الزيادة غير المبررة في أسعار المكيّفات الهوائية، قام أعوان فرق الرقابة بالتوجّه إلى عدّة محلات تجارية متخصّصة في بيع المواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني المنزلية، من أجل المراقبة والتفتيش، ما مكّن من ضبط كمية معتبرة من مكيّفات الهواء لمختلف العلامات التجارية ومن مختلف الأصناف، مخزنة بطريقة غير شرعية داخل محل متخصّص في ممارسة نشاط بيع الأواني المنزلية، ليتم حجز تلك الكمية من المكيّفات الهوائية وتحرير محضر ضد صاحب المحل عن قضية المضاربة غير المشروعة بغرض الزيادة في الأسعار، ومن المنتظر إحالته أمام العدالة.

وكانت المكيّفات الهوائية قد عرفت خلال فصل الصيف الحالي ارتفاعا قياسيا في أسعارها، بعدما استغل بعض السماسرة تزايد إقبال المواطنين على اقتناء مكيّفات الهواء في ظلّ موجّة الحرّ الشديدة التي شهدتها الجزائر خلال شهر جويلية المنقضي والتي تجاوز فيها مقياس درجة حرارة الجو عتبة الـ50 درجة مئوية في العديد من ولايات الوطن، ليقوموا بعرضها بأسعار جد مرتفعة وتحقيق أرباح مضاعفة، حيث تراوحت الزيادة في أجهزة المكيّفات الهوائية بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم، في أيام الحرّ الشديد ما دفع بمصالح وزارة التجارة للتدخل وفرض سلطة القانون بتطبيق قانون احتكار السلع بغرض المضاربة في الأسعار على التجار المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصّة.